Thruvision Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Thruvision ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Titels führt.

Die Dividendenrendite von Thruvision beträgt derzeit 0 Prozent im Verhältnis zum Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Branchendurchschnitt und führt zu einer neutralen Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Thruvision eine Performance von -15,16 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -13,11 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Elektronikbranche und eine Unterperformance von 7,28 Prozent im Vergleich zum Informationstechnologiesektor. Daraus resultiert eine schlechte Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Thruvision liegt bei 50 und wird daher als neutral eingestuft. Der RSI25, der die Kursentwicklung der letzten 25 Tage betrachtet, weist ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Thruvision.