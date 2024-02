Thruvision Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Thruvision betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 44,44 ein "Neutral"-Rating an.

In Bezug auf Dividenden liegt Thruvision mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (10,56 %) niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz um Thruvision haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie in diesem Punkt ebenfalls als "neutral" bewertet. Ebenso zeigen die Kommentare und Beiträge in sozialen Medien eine neutrale Einstufung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Thruvision laut dieser Analyse in Bezug auf den RSI, die Dividende und das Sentiment als "neutral" eingestuft wird.