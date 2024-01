Thruvision Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Yamaha":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Bei der Bewertung von Thruvision haben wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Thruvision in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 18,75 GBP 23,47 Prozent unter dem GD200 liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 19,52 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Thruvision-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite für Thruvision beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Thruvision eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.