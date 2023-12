Three's Company Media Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für Three's Media liegt der RSI bei 74,2, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 58,67 und führt somit zu einer "Neutral" Bewertung. Insgesamt ergibt sich ein "Schlecht" Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Three's Media wurde in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt. Dies führt zu einer "Neutral" Bewertung. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut" Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut" Stufe für Three's Media.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Three's Media derzeit -6,92 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -24,72 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen über Three's Media veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung für Three's Media basierend auf dem RSI, dem Sentiment und der technischen Analyse.