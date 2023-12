Three's Company Media Aktie: Ruhig bleiben!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung bezüglich einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Three's Media wurden in den sozialen Medien zuletzt überwiegend negative Meinungen geäußert. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den negativen Themen rund um Three's Media befasst, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme an negativen Kommentaren über Three's Media in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich dabei im roten Bereich. Aufgrund der Intensität der Beiträge erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionshäufigkeit zu Three's Media war im Vergleich zum Normalzustand unwesentlich höher oder niedriger, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Three's Media mit 72,2 CNH derzeit 11,61 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -10,92 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigen kann, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für die Three's Media-Aktie beträgt derzeit 49 für die letzten 7 Tage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI für die letzten 25 Tage ist mit einem Wert von 40,06 weniger volatil und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Three's Media.