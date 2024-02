Three's Company Media Aktie: Knallt es bald?

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Three's Media war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf positive Themen in Bezug auf das Unternehmen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Ein Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den 7-Tage-RSI für Three's Media, beträgt dieser aktuell 25,97 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Three's Media weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut" für diesen Aspekt der Analyse.

In den letzten Wochen konnte bei Three's Media eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Schlecht". Zudem wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Three's Media daher für diese Stufe mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Three's Media mittlerweile auf 73,37 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 56,98 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -22,34 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 60,72 CNH, was einem Abstand von -6,16 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtnote von "Schlecht" für Three's Media.