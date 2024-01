ThreeD Capital Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

In den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bezüglich der Aktie von Threed Capital in den letzten vier Wochen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht wesentlich verändert. Daher erhält Threed Capital in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Threed Capital-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch weder überkauft noch überverkauft an, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Threed Capital in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den Diskussionen in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Threed Capital-Aktie ein "Gut"-Signal aufweist, da er sich um +33,33 Prozent vom GD200 (0,33 CAD) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt auch ein "Gut"-Signal, da der Abstand +18,92 Prozent beträgt.

Insgesamt wird die Threed Capital-Aktie basierend auf den genannten Faktoren als "Gut" bewertet.