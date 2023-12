ThreeD Capital Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Threed Capital im Mittelpunkt der Diskussionen, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings haben sich die positiven Themen rund um Threed Capital in den vergangenen Tagen besonders stark im Meinungsmarkt niedergeschlagen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Threed Capital konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liefert ebenfalls wichtige Informationen über die aktuelle Lage einer Aktie. Der RSI der letzten 7 Tage für die Threed Capital-Aktie liegt bei 43, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (52,54) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Threed Capital-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,33 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,36 CAD liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Wert 0,37 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Threed Capital-Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien und der technischen Analyse.