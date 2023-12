ThreeD Capital Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er misst die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis über die Zeit und ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse im Finanzmarkt. Threed Capital wird anhand des 7-Tage-RSI und des 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 40 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 54, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Threed Capital in den letzten Wochen eine positive Veränderung. Dies deutet darauf hin, dass die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien positiver geworden ist. Daher erhält Threed Capital für dieses Kriterium eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussion in den Social Media zeigte überwiegend negative Einstellungen gegenüber Threed Capital in den letzten Tagen. Dies spiegelt sich auch in den hauptsächlich negativen Nachrichten über das Unternehmen wider. Daher wird die Anlegerstimmung insgesamt negativ bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Threed Capital-Aktie von 0,35 CAD eine positive Entfernung von +6,06 Prozent vom GD200 (0,33 CAD). Dies ist ein gutes Signal. Im Gegensatz dazu zeigt der GD50 einen Kurs von 0,37 CAD, was einem Abstand von -5,41 Prozent entspricht, ein schlechtes Signal. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.