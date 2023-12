ThredUp, tut es schon wieder!

Die Thredup-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 2,81 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,21 USD, was einem Unterschied von -21,35 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,7 USD zeigt mit einem Unterschied von -18,15 Prozent ein "Schlecht"-Rating. Somit erhält Thredup insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Thredup liegt bei 33,33, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 70,25, was wiederum zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating basierend auf dem RSI.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Thredup-Aktie einmal die Einschätzung "Gut" und kein "Neutral" oder "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut" führt. Für den aktuellen Kurs von 2,21 USD erwarten Analysten eine Entwicklung von 35,75 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 3 USD aus, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, hat sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat eingetrübt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war jedoch durchschnittlich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Thredup-Aktie also ein "Schlecht"-Rating aufgrund des Sentiments und des Buzz.

