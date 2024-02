ThredUp Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Aktie der Thredup wird von Analysten als "Gut"-Titel auf langfristiger Basis eingeschätzt. Von 18 Analysten erhielt die Aktie insgesamt 1 "Gut"-Bewertung, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 3 USD, was einer Erwartung von 44,23 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 2,08 USD liegt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Thredup eingestellt waren. Es gab an acht Tagen hauptsächlich positive Themen und keine negativen Diskussionen. Anleger waren an drei Tagen neutral eingestellt, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Thredup eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Thredup-Aktie 2,78 USD beträgt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,08 USD, was einer Abweichung von -25,18 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 2,19 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Die Aktie erhält daher in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Insgesamt wird die Thredup-Aktie basierend auf den Analysteneinschätzungen, der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und dem Sentiment mit einer "Gut"-Bewertung versehen.