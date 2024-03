ThredUp Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Aktienanalyse. Für Thredup beträgt der RSI 37,5, was auf ein neutral eingestuftes Signal hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Erweiterung des Zeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 51, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass Thredup derzeit unter dem GD200-Wert von 2,69 USD liegt, wodurch die Aktie als "schlecht" eingestuft wird. Auch der GD50-Wert von 2,05 USD deutet auf eine Abweichung von -6,83 Prozent hin, was ebenfalls zu einer "schlechten" Bewertung führt.

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen und Stimmungen zur Aktie von Thredup. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "gut" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Thredup zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität sowie eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die langfristige Stimmungslage als "schlecht" bewertet.

Insgesamt zeigt die technische Analyse und die Betrachtung der Anlegerstimmung, dass Thredup derzeit neutral bis schlecht eingestuft wird.