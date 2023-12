ThredUp Aktie: So geht’s nicht weiter!

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken überwiegend positiv. Nur an einem Tag dominierte die negative Kommunikation. Jedoch hat sich die Diskussion in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen rund um das Unternehmen Thredup konzentriert. Aus diesem Grund wurde die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet, was zu einer entsprechenden "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs von Thredup von 2,44 USD eine Entfernung von -13,78 Prozent vom GD200 (2,83 USD) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, welcher bei 2,58 USD liegt, zeigt einen Abstand von -5,43 Prozent, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Thredup abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie beträgt 3 USD, was einer potenziellen Steigerung um 22,95 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" und einem "Schlecht"-Rating auf dieser Ebene führt.