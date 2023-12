ThredUp Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Thredup-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 2,81 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Allerdings lag der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 2,21 USD, was einem Unterschied von -21,35 Prozent entspricht. Demnach wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,7 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs (-18,15 Prozent), wodurch die Aktie auch hierfür ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird Thredup also aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich in den letzten 30 Tagen eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität erfährt das Unternehmen jedoch nur eine "Neutral"-Bewertung. Daraus ergibt sich insgesamt erneut eine "Schlecht"-Rating.

Von institutioneller Seite erhält die Thredup-Aktie langfristig das Rating "Gut". Auch in Bezug auf den aktuellen Kurs von 2,21 USD wird eine positive Entwicklung von 35,75 Prozent erwartet, wodurch insgesamt eine "Gut"-Einschätzung vorliegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für einen Zeitraum von 7 Tagen eine "Neutral"-Bewertung, während der RSI25 für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Somit führt das Gesamtbild zu einem "Schlecht"-Rating für die Thredup-Aktie.