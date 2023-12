ThredUp Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezieht. Der RSI für Thredup liegt bei 37,5, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 38 und zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Thredup-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,84 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,39 USD weicht somit um -15,85 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (2,43 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,65 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anlegerstimmung und einer "Gut"-Einstufung.

Das Sentiment und Buzz rund um Thredup haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Stimmung und die Stärke der Diskussion mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich für Thredup in verschiedenen Kategorien eine "Neutral"-Bewertung.