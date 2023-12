ThredUp Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI von Thredup liegt bei 42,55, was ihn als "Neutral" einstuft. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 43,4 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Thredup eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für Thredup.

In den letzten Wochen gab es zunehmend positive Kommentare über Thredup in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Die steigende Aufmerksamkeit zeigt, dass Thredup derzeit viel im Fokus der Anleger steht.

Die charttechnische Analyse der Thredup-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich für die Thredup-Aktie somit ein "Neutral"-Rating aufgrund des RSI, ein "Gut"-Rating basierend auf der Anlegerstimmung und dem Sentiment in den sozialen Medien, und ein "Schlecht"-Rating aufgrund der technischen Analyse.