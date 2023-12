ThredUp Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Stimmung und das Gesprächsaufkommen in den sozialen Medien geben wichtige Aufschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Thredup gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen des Stimmungsbildes, daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch das Gesprächsaufkommen zeigte keine Zunahme oder Abnahme. Insgesamt erhält Thredup daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Ebene.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Thredup bei 2,44 USD liegt, was einer Entfernung von -13,78 Prozent vom GD200 (2,83 USD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,58 USD, was zu einem Abstand von -5,43 Prozent führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Thredup-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Analystenbewertung: In den letzten zwölf Monaten gab es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für Thredup, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 3 USD, was einem Anstieg um 22,95 Prozent vom letzten Schlusskurs (2,44 USD) entspricht, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Thredup-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Relative Strength Index: Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Thredup als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 32, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, ebenso wie der RSI25 von 40,52, was für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.