ThredUp Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die technische Analyse der Thredup-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,84 USD, während der Kurs der Aktie bei 2,12 USD um -25,35 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 2,34 USD, was einer Abweichung von -9,4 Prozent entspricht. Somit ergibt sich auch hier die Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Thredup-Aktie derzeit überkauft ist, mit einem Wert von 78,72. Daher wird auch dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25-Wert von 45 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit auch hier eine Einstufung als "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität, was auf eine "Gut"-Einstufung hinweist. Allerdings gab es eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Thredup-Aktie in diesem Punkt somit als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Thredup-Aktie 1 "Gut"-Bewertung und keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 3 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 41,51 Prozent entspricht. Auf Basis des letzten Schlusskurses von 2,12 USD ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Thredup-Aktie. Insgesamt erhält Thredup somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.