Threat Protect Australia Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Eine Analyse von Intelligent Monitoring auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv sind. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien vor allem positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie mit "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien wirkt sich ebenfalls auf die Einschätzung von Aktien aus. Für Intelligent Monitoring wird eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Intelligent Monitoring liegt bei 75 und wird als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 35,38, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Schlecht" für Intelligent Monitoring.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnitt von 0,2 AUD für den Schlusskurs der Intelligent Monitoring-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,38 AUD (+90 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 0,29 AUD eine positive Abweichung von +31,03 Prozent. Auf dieser kurzfristigen Basis wird Intelligent Monitoring ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält Intelligent Monitoring eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.