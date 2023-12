Thrace Plastics Holding and Commercial Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die technische Analyse der Thrace Plastics And-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,39 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 4,055 EUR weicht daher um -7,63 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,08 EUR), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,61 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Thrace Plastics And-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Thrace Plastics And eine Dividendenrendite von 5,23 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Chemikalien" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich als neutrales Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet auf eine positive Bewertung hin, und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aus diesem Grund wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Thrace Plastics And in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.