Thrace Plastics Holding and Commercial Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Dividendenpolitik von Thrace Plastics And wird derzeit von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei -3,47 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" liegt.

Die Anleger-Stimmung zu Thrace Plastics And wird von den meisten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Diskussionen der vergangenen zwei Wochen zeigen, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich eine erhöhte Aktivität bei Thrace Plastics And, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für Thrace Plastics And in diesem Punkt die Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) von Thrace Plastics And zeigt eine Ausprägung von 58,62, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 54,62, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating als "Neutral".