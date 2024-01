Thrace Plastics Holding and Commercial Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Stimmung bezüglich Thrace Plastics And hat sich in den sozialen Medien in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig zeigt die erhöhte Diskussionsstärke ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Thrace Plastics And-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,4 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 4,125 EUR um -6,25 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Thrace Plastics And liegt bei 5,23 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,78 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 48,44 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt ebenfalls keine überkaufte oder überverkaufte Situation (Wert: 50,62), was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Thrace Plastics And-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.