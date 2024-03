Thrace Plastics Holding and Commercial Aktie: Was passiert jetzt?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thrace Plastics And liegt aktuell bei 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 98,02 (Chemikalien) deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie fundamental unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Thrace Plastics And-Aktie der letzten 200 Handelstage einen Wert von 4,44 EUR an. Der letzte Schlusskurs liegt mit 4,03 EUR deutlich darunter, was einer Abweichung von -9,23 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der Wert bei 4,18 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs (-3,59 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Thrace Plastics And-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz hat sich in den letzten Wochen ein deutlich negativer Trend bei Thrace Plastics And abgezeichnet. Negative Auffälligkeiten im Stimmungsbild wurden festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien erkennbar, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Thrace Plastics And daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse anhand des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Thrace Plastics And-Aktie mit einem RSI von 63,16 derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 60, was ebenfalls als Signal für eine neutrale Einstufung gilt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.