Thoughtworks Holding Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für die Thoughtworks-Aktie ergibt sich ein RSI von 18,33, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 49,27, was zu einer Einstufung als "Neutral" für den 25-Tage-Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Ein weiterer Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Für Thoughtworks zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Analysten schätzen die Thoughtworks-Aktie auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von 18 Analysten bewerteten 0 die Aktie als "Gut", 3 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 8,5 USD, was einer Erwartung von 84,38 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Thoughtworks derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 5,35 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 4,61 USD liegt, was einer Abweichung von -13,83 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 4,63 USD, was einer Abweichung von -0,43 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".