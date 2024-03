General Dynamics Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Aktienkurs von General Dynamics hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,55 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt General Dynamics damit 198,58 Prozent unter dem Durchschnitt (207,13 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 346,76 Prozent. General Dynamics liegt aktuell 338,21 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die General Dynamics-Aktie hat einen Wert von 54. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, welcher 36,2 beträgt. Auch auf 25-Tage-Basis ist General Dynamics weder überkauft noch -verkauft, daher bekommt die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für General Dynamics.

In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei General Dynamics verzeichnet werden, daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde dagegen eine leichte Reduktion registriert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält General Dynamics auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von General Dynamics liegt bei 2,05 Prozent, was 15,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 17 Prozent. Die Aktie wird daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.