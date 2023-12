Thoughtworks Holding Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Thoughtworks liegt der 7-Tage-RSI aktuell bei 22,06 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 27,91 eine Überverkauft-Situation, was erneut zu einem "Gut"-Rating führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält Thoughtworks aufgrund des 18,37-prozentigen Unterschieds zum 200-Tages-Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt hingegen zeigt mit einem Wert von 3,99 USD eine positive Entwicklung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Thoughtworks ist positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine neutrale Beurteilung, da die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung nur eine mittlere Aktivität aufweisen.

Zusammenfassend erhält Thoughtworks sowohl bei der technischen Analyse als auch beim Anleger-Sentiment eine "Gut"-Bewertung, während das langfristige Stimmungsbild neutral ausfällt.

