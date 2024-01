Thoughtworks Holding Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die Thoughtworks-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,8 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,81 USD, was einem Unterschied von -17,07 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 4,1 USD, was einen Anstieg von +17,32 Prozent bedeutet und somit eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis ergibt. Insgesamt erhält die Thoughtworks-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus einfacher Charttechnik.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten sind 1 Bewertung "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht", was ein durchschnittliches "Neutral"-Rating für das Wertpapier ergibt. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 9,63 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 100,1 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Thoughtworks also von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Thoughtworks diskutiert, mit überwiegend grünen Stimmungsbewertungen und neutralen Einstellungen an einigen Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt ebenfalls zur Einschätzung einer Aktie bei. Dabei zeigt Thoughtworks interessante Ausprägungen, insbesondere in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die erhöhte Aktivität und die positive Änderung der Stimmungsrate führen zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung durch die Redaktion.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung für die Thoughtworks-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung, des Anleger-Sentiments und des allgemeinen Stimmungsbuzzes im Internet.