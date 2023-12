Thoughtworks Holding Aktie: Alles andere als uninteressant …

Das Softwareunternehmen Thoughtworks wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt viermal bewertet. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", mit einer positiven und drei neutralen Meinungen. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Ausgehend vom letzten Schlusskurs von 4,91 USD und einer durchschnittlichen Kursprognose von 9,63 USD prognostizieren Analysten ein Aufwärtspotenzial von 96,03 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Diskussionen über Thoughtworks im Internet zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und Stimmungsänderung. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Thoughtworks liegt bei 13,33 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der die Kursbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 24,62 und bestätigt ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild: Der Schlusskurs von 4,91 USD liegt unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings liegt der Schlusskurs über dem 50-Tage-Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Thoughtworks daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.