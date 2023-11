Thorpe Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die technische Analyse der Aktie von Fw Thorpe zeigt, dass der aktuelle Kurs von 341 GBP um 8,4 Prozent unter dem GD200 (372,28 GBP) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 372,08 GBP, was bedeutet, dass der Abstand zum Kurs einen Wert von -8,35 Prozent aufweist. Somit wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Einschätzung der Anleger basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Fw Thorpe als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 18,11 insgesamt 43 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung" ist, der 31,61 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz gab. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde. Insgesamt erhält Fw Thorpe daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.