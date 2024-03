Thorpe Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Fw Thorpe-Aktie wird sowohl aus fundamentalen als auch aus technischen Gesichtspunkten betrachtet.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Fw Thorpe-Aktie bei 19,29 liegt. Dieser Wert ist deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 164,87. Somit ergibt sich eine Unterbewertung von 88 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Fw Thorpe-Aktie bei 370 GBP, was einer -0,89 prozentigen Abweichung vom GD200 (373,32 GBP) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 372,12 GBP, was zu einem weiteren "Neutral"-Signal führt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Ranking für die Fw Thorpe-Aktie. Der RSI7 beträgt 65 und der RSI25 beläuft sich auf 49,41, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt.

Zusätzlich dazu zeigt das Anleger-Sentiment ausschließlich positive Meinungen in den sozialen Medien und beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Fw Thorpe, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung für die Fw Thorpe-Aktie, sowohl aus fundamentalen als auch technischen Gesichtspunkten, sowie im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.