Thorpe Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Fw Thorpe ist insgesamt negativ. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die wir analysiert haben, um eine weitere Einschätzung für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, weshalb die Gesamteinschätzung "Neutral" lautet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Fw Thorpe von 360 GBP eine -2,73-prozentige Abweichung vom GD200 (370,09 GBP), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 354,02 GBP. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +1,69 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Fw Thorpe als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage genommen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle Wert von 8,11 deutet auf eine Überverkaufssituation hin, was als "Gut" eingestuft wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 48, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit lautet die Gesamtbewertung des RSI: "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Fw Thorpe über einen längeren Zeitraum ergaben eine durchschnittliche Aktivität. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Fw Thorpe die Gesamteinstufung: "Neutral".