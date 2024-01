Thorpe Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Das britische Unternehmen Fw Thorpe weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,7 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,38 Prozent liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Fw Thorpe-Aktie derzeit mit einem Wert von 50 als neutral eingestuft wird. Auch bei einer Ausdehnung der Betrachtungszeit auf 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert von 36, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine Einstufung als "Neutral".

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der aktuelle Wert von Fw Thorpe bei 20,84 Euro, was 43 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 36 Euro. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und daher als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine neutrale Einschätzung und Stimmung bezüglich des Unternehmens wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie von Fw Thorpe bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen als "Neutral" bewertet wird.