Thorpe Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger bezüglich der Fw Thorpe-Aktie gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der Fw Thorpe-Aktie (343 GBP) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (370,4 GBP) liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ist der Unterschied zum letzten Schlusskurs nicht signifikant, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Aktienkurs von Fw Thorpe hat in den letzten Jahren eine Rendite von -18,6 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Durchschnitt von 4,71 Prozent im Sektor "Industrie" und 3,49 Prozent in der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Fw Thorpe-Aktie zeigt eine positive Bewertung bei einem Niveau von 26,67 und eine neutrale Einschätzung bei einem RSI25 von 54,62, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.