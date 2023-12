Thorpe Aktie: Keine Panik!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Fw Thorpe war in den letzten beiden Wochen neutral. Es gab keine positiven oder negativen Ausschläge in den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), der Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt, zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 17,54 Punkten liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie von Fw Thorpe momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Hingegen ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Fw Thorpe also eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 370,17 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 380 GBP liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 353,42 GBP, was einer Distanz von +7,52 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Fw Thorpe also mit "Gut" bewertet basierend auf der technischen Analyse.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in den sozialen Medien zeigen, dass die Aktivität im Netz üblich war und auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Fw Thorpe also in diesem Punkt ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Fw Thorpe basierend auf dem Anleger-Sentiment, während die Bewertungen basierend auf dem RSI und der technischen Analyse zu einer "Gut"-Bewertung führen.