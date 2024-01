Thor Mining Aktie: Ist das noch wichtig?

Aktuelle Analyse zeigt gemischte Signale für Thor Energy

Derzeit schüttet Thor Energy höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt beeindruckende 352,47 Prozentpunkte (361,29 % gegenüber 8,82 %), was der Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt sich ein neutraler Ausblick. Der RSI der letzten 7 Tage für die Thor Energy-Aktie liegt bei 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 57,14).

Das Anleger-Sentiment zeigt sich ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen über Thor Energy veröffentlicht wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen insbesondere auf negative Themen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse der trendfolgenden Indikatoren deutet auf gemischte Signale hin. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,1 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 1,55 GBP liegt, was eine Abweichung von -26,19 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen zeigt eine geringere Abweichung von nur -0,64 Prozent und ergibt somit ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren eine gemischte Bewertung für Thor Energy, mit neutralen Aussichten in Bezug auf Dividenden, RSI, Anleger-Sentiment und trendfolgende Indikatoren.