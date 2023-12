Thor Mining Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Für Thor Energy betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Thor Energy derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 52,63 ebenfalls an, dass die Aktie weder über- noch überverkauft ist, was ihr auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating einbringt.

Die Dividendenrendite von Thor Energy beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 361,29 Prozent, was 352,44 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 8,85) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Thor Energy-Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Die technische Analyse der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 2,16 GBP, was 28,24 Prozent über dem derzeitigen Schlusskurs (1,55 GBP) liegt. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der Wert bei 1,56 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs (-0,64 Prozent) liegt. Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung für die Thor Energy-Aktie. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Schließlich wurden auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger in die Betrachtung einbezogen. Analysen auf sozialen Plattformen zeigten, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer neutral Themen rund um Thor Energy diskutierten. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit die Einstufung, dass Thor Energy hinsichtlich der Stimmung und der technischen Analyse als "Neutral" beurteilt werden muss.