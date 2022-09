Thor Industries ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Einhell Germany":

Thor Industries, ein Unternehmen aus dem Markt "Automobilhersteller", notiert aktuell (Stand 00:46 Uhr) mit 79.18 USD sehr deutlich im Plus (+2.83 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Unser Analystenteam hat Thor Industries auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Thor Industries lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Thor Industries in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Thor Industries-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 4 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Thor Industries vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (119,88 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 51,4 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 79,18 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Thor Industries eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thor Industries liegt bei einem Wert von 4,13. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Automobile" (KGV von 39,41) unter dem Durschschnitt (ca. 90 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Thor Industries damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

