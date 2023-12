Thor Industries Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse. Er misst die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" und ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet, während dazwischen als neutral gilt. Der RSI von Thor Industries liegt bei 31,6, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 30,97 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Thor Industries in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Thor Industries abgegeben haben, stufen die Aktie insgesamt als "Neutral" ein. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 85,5 USD, was einem Rückgang um 22,36 Prozent vom aktuellen Kurs von 110,12 USD entspricht. Daher wird die Aktie mit "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Thor Industries eine Rendite von 19,6 Prozent erzielt, was mehr als 24 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Automobile"-Branche liegt die Rendite von Thor Industries mit 14,26 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 5,35 Prozent. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.