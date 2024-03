Thor Industries Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Sentiment und Buzz um Thor Industries haben in den letzten Monaten zu einer mittleren Diskussionsintensität geführt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Entwicklung, was zu einer guten Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Automobile"-Branche hat Thor Industries in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 64,34 Prozent erzielt. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite mit 49,17 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem guten Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Thor Industries-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI führt jedoch zu einer neutralen Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Analysten geben Thor Industries insgesamt eine neutrale Empfehlung, basierend auf einer gut, einer neutral und keiner schlechten Einschätzung in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor.