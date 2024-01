Thor Industries Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Aktie des Unternehmens Thor Industries hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 96,1 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 113,7 USD erzielt, was einem Unterschied von 18,31 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 104,27 USD um 9,04 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

Die Analysten schätzen die Aktie von Thor Industries langfristig als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 0 positiv, 3 neutral und 0 negativ. Es gibt keine neuen Analystenbewertungen aus dem letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 85,5 USD, was einer Erwartung von -24,8 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen der letzten beiden Wochen, die überwiegend positive Themen beinhalten, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Thor Industries im letzten Jahr eine Rendite von 43,65 Prozent erzielt, was 33,17 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automobile" beträgt -2,2 Prozent, wobei Thor Industries aktuell um 45,85 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine positive Bewertung.