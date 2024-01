Thor Industries Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Aktienkurs von Thor Industries hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" stark entwickelt. Mit einer Rendite von 46,6 Prozent liegt das Unternehmen deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0,76 Prozent. Auch im Vergleich zur "Automobile"-Branche kann Thor Industries mit einer Rendite von 47,35 Prozent punkten.

Analysten haben die Aktie von Thor Industries in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet, mit 0 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Dies führt zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 85,50 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -27,7 Prozent führt, was als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Stimmungsbild bei Thor Industries gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Die Diskussion über das Unternehmen in sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was eine positive Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung der Aktie.