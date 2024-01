Thor Industries Aktie: Der Knaller!

Das Unternehmen Thor Industries hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 43,65 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche im Durchschnitt um -2,21 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +45,86 Prozent für Thor Industries bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 33,2 Prozent über dem Durchschnitt punkten, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt der Thor Industries-Aktie positiv ausfallen. Der letzte Schlusskurs von 114,9 USD liegt deutlich über dem 200-Tages-Durchschnitt von 96,48 USD, was eine Abweichung von +19,09 Prozent bedeutet. Auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs von 105,4 USD über dem gleitenden Durchschnitt um +9,01 Prozent. Aufgrund dieser Indikatoren erhält Thor Industries eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen besonders positive Diskussionen über Thor Industries in sozialen Medien geführt. An zehn Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen negative Themen vorherrschten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen wieder positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Die Analysteneinschätzung für Thor Industries fällt im Durchschnitt neutral aus, basierend auf 0 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen aus den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 85,5 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 114,9 USD eine mögliche negative Entwicklung um -25,59 Prozent bedeutet. Aus Analystensicht erhält die Thor Industries-Aktie somit insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.