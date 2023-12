Thor Explorations Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Thor Explorations-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Neutral" bewertet. Der Kurs von 0,24 CAD liegt 20 Prozent unter dem GD200 von 0,3 CAD, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Dagegen liegt der GD50 bei 0,25 CAD, was einem Abstand von -4 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Bewertung auf der Grundlage von 50 und 200 Tagen.

In den sozialen Medien wurde Thor Explorations in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Die fundamentalen Kennzahlen zeigen zudem, dass die Aktie mit einem KGV von 5,54 deutlich unterbewertet ist im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Metalle und Bergbau-Branche, die ein KGV von 320,43 aufweisen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufzeigt. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Thor Explorations-Aktie in allen genannten Punkten.