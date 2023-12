Thomson Reuters Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die technische Analyse von Thomson Reuters zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt von 200 Tagen liegt bei 174,34 CAD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 188,2 CAD liegt (+7,95 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 180,38 CAD, was einer Abweichung von +4,34 Prozent entspricht, und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Thomson Reuters auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 70,56, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt fällt die Gesamtbewertung daher "Schlecht" aus.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist hingegen positiv. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Kommentare und Themen rund um den Wert angesprochen. Die Auswertung ergab 7 Gut- und 2 Schlecht-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite von Thomson Reuters liegt bei 1,54 Prozent, nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Thomson Reuters basierend auf den technischen Analysen, der Anleger-Stimmung und der Dividendenrendite.