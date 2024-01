Thomson Reuters Aktie: Das macht sprachlos!

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Thomson Reuters-Aktie aus den vergangenen zwölf Monaten sind 1 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Thomson Reuters. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 162 CAD, was bedeutet, dass die Aktie um -16,38 Prozent fallen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 193,73 CAD. Daher lautet die Empfehlung "Schlecht". Zusammenfassend erhält Thomson Reuters von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Thomson Reuters-Aktie beträgt 30,22, was 21 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich Thomson Reuters ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht führt. Außerdem ergaben die Handelssignale eine "Gut"-Bewertung, was insgesamt zu einer positiven Stimmungseinstufung führt.

Die Dividendenrendite von Thomson Reuters liegt derzeit bei 1,54 %, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,17 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.