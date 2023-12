Thomson Reuters Aktie: In Lauerstellung

In den letzten Wochen gab es bei Thomson Reuters keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild und im Buzz in den sozialen Medien. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso konnte keine wesentliche Veränderung in der Diskussion über die Aktie festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Thomson Reuters-Aktie von 191,72 CAD mit einer Entfernung von +9,47 Prozent vom GD200 (175,13 CAD) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 182,72 CAD, was dazu führt, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt. Insgesamt wird der Kurs der Thomson Reuters-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt der aktuelle Wert 30,22 Euro, was 20 Prozent weniger ist als der Durchschnitt in der Branche. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" und unterbewertet eingestuft.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Thomson Reuters-Aktie einen Wert von 30,09 für RSI7 und von 48,39 für RSI25, was jeweils zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.