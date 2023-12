Thomson ReutersSr B Prf Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Bei Thomson Reuters wird eine Dividende von 1,54 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,17 % nur leicht niedriger ist. Die Differenz beträgt 0,63 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thomson Reuters liegt bei 30,22, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 38 liegt. Dieser Abstand von 21 Prozent führt zu einer Einstufung als "günstig" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) der Thomson Reuters-Aktie zeigt einen Wert von 67 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, mit einem RSI-Wert von 48. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating für Thomson Reuters.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Thomson Reuters-Aktie mit 189,69 CAD 8,39 Prozent über dem GD200 von 175 CAD liegt, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 182,35 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +4,03 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Thomson Reuters als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.