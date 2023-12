Thomson ReutersSr B Prf Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Thomson Reuters als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Thomson Reuters-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 30,09 und für den RSI25 von 48,39, was zu einer Gesamteinstufung als neutral führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Thomson Reuters-Aktie von 191,72 CAD als positiv bewertet, da er sich um 9,47 Prozent über dem GD200 (175,13 CAD) befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 182,72 CAD, was einen neutralen Signalwert ergibt. Zusammenfassend wird der Kurs der Thomson Reuters-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv und auch die Auswertung der Kommentare ergab mehrheitlich positive Themen rund um den Wert. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende hat Thomson Reuters derzeit eine Dividendenrendite von 1,54 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,17 Prozent liegt. Aufgrund der geringen Differenz bewegt sich die Aktie in einem neutralen Bereich.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung der Thomson Reuters-Aktie basierend auf dem Relative Strength Index, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.

