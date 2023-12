Thomson ReutersSr B Prf Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

In den letzten vier Wochen konnte bei Thomson Reuters eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führte zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht verringert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Privaten Nutzern in sozialen Medien bewerteten Thomson Reuters in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Anleger-Stimmung führt. Darüber hinaus wurden 6 positive und 3 negative Signale identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thomson Reuters einen Wert von 29,32 auf, der 28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt, was auf eine Unterbewertung der Aktie hindeutet. Daher wird das Unternehmen auf dieser Ebene als "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 174,79 CAD, während der aktuelle Kurs bei 188,71 CAD liegt, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch eine "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Insgesamt erhält Thomson Reuters daher eine positive Bewertung sowohl in der fundamentalen als auch in der technischen Analyse, was auf eine insgesamt gute Einstufung des Unternehmens hinweist.