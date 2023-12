Thomson Medical Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der dabei hilft festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der Thomson Medical-Aktie der letzten 7 Tage: Der aktuelle Wert beträgt 28, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, weshalb wir ihm ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Im Unterschied zum RSI7 ist Thomson Medical hier weder überkauft noch überverkauft. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Thomson Medical also ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt hauptsächlich negative Meinungen zur Thomson Medical-Aktie veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Thomson Medical beschäftigt. Aufgrund dieser Umstände ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat die Thomson Medical-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,13 Prozent erzielt, was 13,63 Prozent unter dem Durchschnitt (-10,5 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -14,06 Prozent, wobei Thomson Medical aktuell 10,07 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Thomson Medical wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.